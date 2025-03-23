В Волгоградской области оценили последствия атаки беспилотников

Губернатор Бочаров: в Волгоградской области при атаке БПЛА никто не пострадал

Никто из жителей Волгоградской области не пострадал в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, комментарий которого опубликован в Telegram-канале местной администрации.

Он рассказал, что в небе над Волгоградом и рядом других населенных пунктов были уничтожены несколько дронов.

«На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», — подчеркнул глава российского субъекта.

Бочаров отметил, что сейчас специалисты уточняют информацию о последствиях падения сбитых БПЛА на землю.

23 марта министерство обороны РФ заявило, что ночью в семи регионах страны перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 29 — сбили в воздушном пространстве Ростовской области.

В Астраханской области и Республике Крым были ликвидированы 20 и два летательных аппарата соответственно. По три БПЛА нейтрализовали в небе над Волгоградской и Воронежской областями, по одному — в Курской и Саратовской областях.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки дронов в хуторе Каюковка был поврежден один частный дом. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

Ранее украинский беспилотник атаковал бригаду скорой помощи в Донецкой народной республике (ДНР).