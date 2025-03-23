За ночь над Россией сбили почти 60 украинских беспилотников

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 29 дронов сбили над территорией Ростовской области, а 20 — над Астраханской областью. По три беспилотника сбили над Воронежской и Волгоградской областями, два — в Крыму и по одному — над территориями Курской и Саратовской областей.

В ночь на 22 марта силы противовоздушной обороны сбили 47 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Самарской областью. Губернатор региона Вячеслав Федорищев позднее рассказал, что целью атаки Вооруженных сил Украины было одно из промышленных предприятий Чапаевска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные уничтожили беспилотник ВСУ сеткометом с дрона.