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В Ростовской области отразили массированную атаку украинских дронов

Слюсарь: в шести районах Ростовской области отразили массированную атаку дронов
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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытались нанести удары по шести районам Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«За ночь массированную атаку БПЛА <...> отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах», — говорится в заявлении.

По словам главы российского субъекта, обломки сбитых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на землю. В результате в хуторе Каюковка, расположенном в Тарасовском районе, оказался поврежден один частный дом.

«Жильцы, к счастью, не пострадали», — подчеркнул Слюсарь.

Он добавил, что в настоящее время специалисты уточняют информацию о последствиях атаки.

Утром 23 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены 59 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 29 — перехватили в воздушном пространстве Ростовской области.

Еще 20 летательных аппаратов нейтрализовали в Астраханской области, два — в Республике Крым. В небе над Воронежской и Волгоградской областями были ликвидированы по три БПЛА, а в Саратовской и Курской областях — по одному.

Ранее в Ростовской области после атаки беспилотника ВСУ произошел взрыв в многоэтажном доме.

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Атаки БПЛА на Россию
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