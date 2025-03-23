В Турции прокомментировали сообщения о приостановке прямых трансляций протестов

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения о том, что телеканалам якобы предписали прервать прямые эфиры на фоне акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом заявили в центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации главы государства, передает РИА Новости.

«Утверждение о том, что все прямые трансляции на телевидении были прерваны по указанию Высшего совета по радио и телевидению (RTÜK), прекратили прямые трансляции с мест проведения митингов, появившееся в некоторых СМИ и распространенное в социальных сетях, не соответствует действительности», — сказано в заявлении.

В нем отмечается, что предупреждение телеканалам, которое выпустил RTÜK, было направлено не на прерывание прямых трансляций, а на соблюдение положений закона при выдаче в эфир информации. Так, согласно статье 8 закона № 6112, санкции, в том числе долгосрочную приостановку вещания, могут быть применены к СМИ, которые осуществляют вещание вне закона, «приглашают общественность на улицы, передают заявления комментаторов, которые выступают как представители незаконных организаций, занимаются предвзятой вещательной деятельностью, нарушающей права личности, включают выражения и передачи, содержащие оскорбления и угрозы в адрес государственных лидеров, членов судебной системы, ведущих расследование, сотрудников служб безопасности и правоохранительных органов».

Незадолго до этого сообщалось, что в Турции телеканалы прекратили прямые трансляции с мест проведения митингов, протестов и у дворца правосудия в Стамбуле, где ожидается судебное решение о мере пресечения мэру Стамбула.

19 марта Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. Он — один из лидеров оппозиционной в Турции Республиканской народной партии и главный политический соперник президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до ареста диплом Имамоглу аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Сам он отверг выдвинутые против него обвинения. На фоне этого ареста курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры заблокировали, а на улицах начались массовые акции протеста.

Ранее в Стамбуле над протестующими сторонниками задержанного мэра распылили газ.