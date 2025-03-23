В Турции приостановили трансляции на государственных и оппозиционных телеканалах

В Турции телеканалы прекратили прямые трансляции с мест проведения митингов, протестов и у дворца правосудия в Стамбуле, где ожидается судебное решение о мере пресечения мэру Стамбула Экрему Имамоглу. Это было сделано после предупреждения Высшего совета по радио и телевидению страны (RTÜK), пишет ТАСС.

Отмечается, что речь идет о государственных, частных и оппозиционных телеканалах. Сейчас на каналах эксперты продолжают вести обсуждения ситуации в прямом эфире из студии, однако в эфир даются записи выступлений политиков или произошедших ранее событий.

Ряд каналов оставил прямые включения корреспондентов только в рамках блоков последних новостей.

19 марта Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. Он — один из лидеров оппозиционной в Турции Республиканской народной партии и главный политический соперник президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до ареста диплом Имамоглу аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Сам он отверг выдвинутые против него обвинения. На фоне этого ареста курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры заблокировали, а на улицах начались массовые акции протеста.

Ранее в Стамбуле над протестующими сторонниками задержанного мэра распылили газ.