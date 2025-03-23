Жителей Северной Осетии предупредили об опасности атаки БПЛА

На территории Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб», — написал Меняйло.

В ночь на 23 марта опасность атаки дронов была объявлена в Ставропольском крае и Самарской области.

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны сбили 47 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Самарской областью. Губернатор региона Вячеслав Федорищев позднее рассказал, что целью атаки ВСУ было одно из промышленных предприятий Чапаевска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.