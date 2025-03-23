В Ставропольском крае объявлена угроза атаки БПЛА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале, что на всей территории региона объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112», — написал Владимиров.

Незадолго до этого МЧС России также сообщало о режиме опасности атаки беспилотников в Самарской области.

В ночь на 22 марта силы противовоздушной обороны сбили 47 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Самарской областью. Губернатор региона Вячеслав Федорищев позднее рассказал, что целью атаки Вооруженных сил Украины было одно из промышленных предприятий Чапаевска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные уничтожили беспилотник ВСУ сеткометом с дрона.