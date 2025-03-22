Ночью над российскими регионами сбили около 50 украинских беспилотников

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 12 БпЛА дронов уничтожили над территорией Воронежской области, а 11 – над Белгородской областью. Также шесть дронов ликвидировали над территорией Ростовской области, четыре БПЛА сбили над Волгоградской областью, три — над территорией Астраханской области и по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Еще семь беспилотников подавили над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем, добавили в Минобороны.

Этой ночью врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, пострадали два человека.

По информации Telegram-канала SHOT, беспилотник протаранил квартиру на 17-м этаже в ЖК «Свобода». Пострадали мужчина, у него повреждены конечности, и женщина. Обоих посекло осколками от окон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.