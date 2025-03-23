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В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА

МЧС сообщило о режиме опасности атаки дронов в Самарской области
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Министерство обороны РФ

В Самарской области введен режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщило в своем приложении российское МЧС.

Там отмечается, что информация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС носит экстренный характер.

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны сбили 47 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Самарской областью. Губернатор региона Вячеслав Федорищев позднее рассказал, что целью атаки ВСУ было одно из промышленных предприятий Чапаевска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее Россия пригрозила возобновить атаки на энергообъекты Украины.

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Атаки БПЛА на Россию
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