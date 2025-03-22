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Губернатор назвал цель атаки ВСУ в Самарской области

Федорищев: попытка атаки дрона совершена на одно из промпредприятий Чапаевска
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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать одно из промышленных предприятий Чапаевска Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждений и пострадавших в результате инцидента нет. Ликвидирован один беспилотный летательный аппарат. Чиновник призвал население сохранять бдительность и спокойствие.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в ночь на 22 марта силы противовоздушной обороны сбили 47 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Самарской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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