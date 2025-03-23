Синоптик заявил, что 2025 год может стать одним из самых теплых в истории

Вильфанд: 2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил агентству ТАСС, что текущий год может войти в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений.

По словам метеоролога, это связано с тем, что последние годы становятся все теплее из-за роста концентрации парниковых газов, и этот процесс пока не удалось остановить. Кроме того, Вильфанд добавил, что температура океана остается очень высокой, а его деятельный слой (соприкасающийся с атмосферой) хорошо прогрет, что также способствует повышению температуры воздуха, передавая тепло от океанов в атмосферу.

Вильфанд уточнил, что точное место 2025 года среди самых теплых лет можно будет определить только во второй половине года.

В начале марта синоптик заявлял, что зима периода 2024–2025 заняла второе место по теплу за всю историю наблюдений за погодой в России. Первое место по теплу занимает зимний период 2019–2020 годов. Тогда средняя температура оказалась выше нуля, что считается уникальным явлением, добавил Вильфанд.

До этого министерство экологии и природопользования Московской области сообщало, что аномальное тепло в начале 2025 года повлияло на природу Подмосковья и активность животного мира. Так, в городском округе Мытищи в уже в феврале пробивались первые подснежники.

Ранее ученые предложили взорвать термоядерную бомбу для спасения природы.