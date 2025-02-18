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Стало известно, как аномально теплая погода повлияла на природу Подмосковья

Минэкологии: аномальное тепло зимой повлияло на природу Подмосковья
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Аномальное тепло в начале 2025 года повлияло на природу Подмосковья и активность животного мира. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области.

«Например, некоторые животные, обычно находящиеся в зимней спячке, проявляют несвойственную им в это время года активность. Реагирует на теплую погоду и растительный мир также. Так, в городском округе Мытищи появились первые подснежники. Эти хрупкие цветы преждевременно пробились сквозь землю, став символом обманчивой весны в январе», — рассказали в ведомстве.

При этом теплая погода зимой может привести к опасным последствиям для людей, предупредили специалисты. Так, жителей и гостей региона призвали воздержаться от выхода на лед водоемов, потому что он остается непрочным.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что январь 2025 года стал аномально теплым для значительной части России. По словам синоптика, по среднемесячной температуре на территории всей России январь занял четвертое место в истории метеонаблюдений (с 1891 года), уступив январю 2007 года. Однако на европейской территории страны январь 2025 года побил все температурные рекорды, став самым теплым за всю историю наблюдений.

Ранее ученые предложили взорвать термоядерную бомбу для спасения природы.

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