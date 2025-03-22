Мэр Анкары пообещал протестующим суп и одеяла

Мэр Анкары Мансур Яваш поддержал студентов, протестующих на территории кампуса Технического университета города, сообщает Sözcü.

Как отмечается, сторонников задержанного мэра Стамбула обстреляли из водометов.

«Дети все мокрые и промокшие. Я пришлю одеяла и суп», — пообещал чиновник и по телефону отдал необходимые распоряжения.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. Он — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник действующего главы государства Реджепа Эрдогана. За несколько дней до ареста диплом Имамоглу аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Он сам отверг выдвинутые против него обвинения. На фоне этого ареста курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры заблокировали, а на улицах начались массовые акции протеста.

Ранее Эрдоган обвинил оппозицию в попытках напасть на полицейских.