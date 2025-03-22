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Военкоры сообщили о летящих к зданию Верховной рады Украины дронах

RusVesna: российские дроны «Герань» летят к зданию Верховной Рады в Киеве
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РИА Новости

Российские ударные дроны «Герань» летят к зданию Верховной Рады в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Отмечается, что в украинской столице слышны стрельба и взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что беспилотники направляются в центр города.

В настоящее время в Киеве действует воздушная тревога. По данным украинских СМИ, силы противовоздушной обороны пытаются отразить атаку.

Некоторое время назад серия мощных взрывов произошла в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. По словам военкоров, речь идет о массированном ударе беспилотников по военным целям, расположенным в пригороде.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в Запорожье произошло не менее шести взрывов.

Ранее на Западе заявили, что Украина смирилась с потерей части территорий.

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