В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и вылет самолетов

Росавиация: сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани

В аэропорту Казани в 19:18 мск сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения были введены в 18:36 для обеспечения безопасности полетов. За тот период, пока аэропорт не принимал рейсы, на запасной аэродром «ушел» один самолет, летевший в Казань.

При этом командир второго судна, «ушедшего» первоначально на запасной аэродром, решил совершить посадку в Казани.

Представитель агентства воздушного транспорта напомнил, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропортов принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

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