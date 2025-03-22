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В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и вылет самолетов

Росавиация: сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани
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Shutterstock/imfaydez

В аэропорту Казани в 19:18 мск сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения были введены в 18:36 для обеспечения безопасности полетов. За тот период, пока аэропорт не принимал рейсы, на запасной аэродром «ушел» один самолет, летевший в Казань.

При этом командир второго судна, «ушедшего» первоначально на запасной аэродром, решил совершить посадку в Казани.

Представитель агентства воздушного транспорта напомнил, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропортов принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массированной атаке украинских беспилотников за все время. На фоне режима опасности атаки дронов в самарском аэропорту задержали восемь рейсов. А в Энгельсе на территории аэродрома начался пожар после атаки БПЛА, после чего была объявлена эвакуация жителей близлежащих садовых некоммерческих товариществ.

Ранее аэропорт Хитроу возобновил работу после отключения электричества.

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