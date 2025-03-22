Аэропорт Казани приостановил работу

В Росавиации сообщили, что в Казани ограничили работу аэропорта

В Казани временно ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, с 18:36 аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы. Персонал воздушной гавани принимает все меры, чтобы позаботиться о безопасности полетов.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массированной атаке беспилотников ВСУ за все время. На фоне режима опасности атаки дронов в самарском аэропорту задержали восемь рейсов. А в Энгельсе на территории аэродрома начался пожар после атаки беспилотника, после чего была объявлена эвакуация жителей близлежащих садовых некоммерческих товариществ.

Ранее пассажиры из Москвы услышали «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.