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Аэропорт Казани приостановил работу

В Росавиации сообщили, что в Казани ограничили работу аэропорта
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KONSTANTIN_SHISHKIN/Shutterstock/FOTODOM

В Казани временно ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, с 18:36 аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы. Персонал воздушной гавани принимает все меры, чтобы позаботиться о безопасности полетов.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массированной атаке беспилотников ВСУ за все время. На фоне режима опасности атаки дронов в самарском аэропорту задержали восемь рейсов. А в Энгельсе на территории аэродрома начался пожар после атаки беспилотника, после чего была объявлена эвакуация жителей близлежащих садовых некоммерческих товариществ.

Ранее пассажиры из Москвы услышали «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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