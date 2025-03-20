После атаки дрона на аэродром в Энгельсе началась эвакуация жителей СНТ

Губернатор Бусаргин: в Энгельсе после атаки дрона на аэродром эвакуируют СНТ

В Энгельсе Саратовской области на территории аэродрома начался пожар после атаки беспилотника, после чего началась эвакуация жителей близлежащих садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, все оперативные службы находятся на месте.

«Перед администрацией района поставлена задача дойти до каждого гражданина, чье имущество пострадало», — добавил губернатор.

Бусаргин утверждал, что в ночь с 19 на 20 марта Энгельс и Саратов подверглись самой массированной атаке беспилотников ВСУ за все время. Вместе с этим из-за атак беспилотников временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Саратова.

Этой ночью два детских сада и школа получили небольшие повреждения при атаке украинских беспилотников на Энгельс. Бусаргин уточнил, что детей в этих учреждениях в момент атаки не было. Среди сотрудников пострадавших также нет, добавил он.

Губернатор также писал, что при атаке БПЛА повреждения получила Энгельская городская больница. В результате удара были выбиты окна в здании. Пострадала одна женщина.

Telegram-канал Mash сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе. По его данным, в районе нефтебазы начался пожар из-за упавших осколков беспилотников.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал об уничтоженных за ночь беспилотниках.