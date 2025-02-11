Сторонники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ в Винницкой области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытались захватить храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

По информации авторов, представители территориальной общины решили пройти перерегистрацию из УПЦ в ПЦУ, а также оформить права собственности на храм. Сторонники Украинской православной церкви при этом хотели оставаться под омофором Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в связи с чем организовали дежурство.

Попытка захвата была осуществлена, когда настоятель храма протоиерей Анатолий Киричук отправился в паломническую поездку. Однако сторонники ПЦУ столкнулись с сопротивлением со стороны верующих УПЦ. Для решения ситуации на место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые опечатали здание.

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной Радой 20 августа прошлого года. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, которые связаны с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей. Под эгидой этого закона на Украине происходят рейдерские захваты монастырей, а также совершается насилие как против священнослужителей, так и против православных граждан.

В январе 2025 года представители Православной церкви Украины осквернили Богослужебные указания с последованиями служб и молитвами в сельском туалете переведенного из Украинской православной церкви Троицкого храма.

Ранее сторонники ПЦУ захватили собор УПЦ в Черкассах.