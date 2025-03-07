В Черкассах на Украине раскольники из ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

В Черкассах представители Православной церкви Украины (ПЦУ) заняли Свято-Михайловский кафедральный собор, принадлежащий Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Telegram-канал «Первый Казацкий», опубликовавший фотографии с места событий.

По данным источника, конфликт произошел в ходе противостояния между двумя религиозными структурами. В публикации указано, что внутри собора установлены государственные символы Украины — трезубец и национальный флаг. «Первый Казацкий» называет произошедшее «захватом», подчеркивая, что здание ранее находилось под управлением УПЦ.

11 февраля сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины пытались захватить храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в Винницкой области. Представители территориальной общины решили пройти перерегистрацию из УПЦ в ПЦУ, а также оформить права собственности на храм. Сторонники Украинской православной церкви при этом хотели оставаться под омофором Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в связи с чем организовали дежурство.

Попытка захвата была осуществлена, когда настоятель храма протоиерей Анатолий Киричук отправился в паломническую поездку. Однако сторонники ПЦУ столкнулись с сопротивлением со стороны верующих УПЦ. Для решения ситуации на место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые опечатали здание.

Ранее на Украине мобилизовали сбитого велосипедиста вместе с велосипедом.