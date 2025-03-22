На ЗАЭС ответили на сообщения о возможной передаче контроля над станцией

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что данная атомная электростанция принадлежит только России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно», — заявила она.

По ее словам, станция принадлежит Российской Федерации, а также управляется и контролируется Россией.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность отдать Запорожскую АЭС в руки американского капитала, несмотря на то что атомная электростанция находится на территории России.

18 марта генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что для полноценного включения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в энергосистему Российской Федерации нужны гарантии безопасности ядерного объекта.

Ранее эксперт объяснил, почему Трамп заговорил о Запорожской АЭС.