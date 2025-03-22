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На ЗАЭС ответили на сообщения о возможной передаче контроля над станцией

Представитель Запорожской АЭС Яшина: станция принадлежит только России
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что данная атомная электростанция принадлежит только России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно», — заявила она.

По ее словам, станция принадлежит Российской Федерации, а также управляется и контролируется Россией.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность отдать Запорожскую АЭС в руки американского капитала, несмотря на то что атомная электростанция находится на территории России.

18 марта генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что для полноценного включения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в энергосистему Российской Федерации нужны гарантии безопасности ядерного объекта.

Ранее эксперт объяснил, почему Трамп заговорил о Запорожской АЭС.

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