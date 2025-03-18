Глава «Росатома» оценил возможность включения ЗАЭС в энергосистему России

Глава «Росатома»: для включения ЗАЭС в энергосистему РФ требуется много работы

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что для полноценного включения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в энергосистему Российской Федерации нужны гарантии безопасности ядерного объекта. Его слова приводит РИА Новости.

«Должны быть соблюдены все условия для безопасной работы ядерных объектов», — заявил он.

Он отметил, что безопасность ядерных объектов входит в число приоритетов РФ в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Лихачев также отметил, что совместная эксплуатация Запорожской АЭС «Росатомом» и украинским «Энергоатомом» не имеет смысла. До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил, что одной из тем телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным станет вопрос эксплуатации энергетической инфраструктуры. Речь идет о Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем России, и перспективах ее совместной эксплуатации РФ и Украиной.

Ранее эксперт объяснил, почему Трамп заговорил о Запорожской АЭС.