Зеленский готов передать США находящуюся на территории России ЗАЭС

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность отдать Запорожскую АЭС в руки американского капитала, несмотря на то что атомная электростанция находится на территории России. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Зеленский заявил в среду, что обсуждение потенциальных инвестиций в энергетические объекты с Трампом касалось Запорожской атомной электростанции (находится на территории России. – прим. ред.). Трамп спросил, могут ли США инвестировать и модернизировать ее, и Зеленский сказал, что он не против этой идеи», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает WSJ, Трамп не спешит предлагать Киеву твердые гарантии безопасности в рамках мирного соглашения, однако американский президент выразил заинтересованность в том, чтобы США стали собственниками минеральных ресурсов Украины, а также энергетических объектов.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду предложил, чтобы американская сторона взяла под контроль украинские атомные электростанции. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявляла, что Киев мог бы выиграть, если бы Вашингтон взял под свое «владение» часть украинской энергетической инфраструктуры.

Ранее в Госдепе призвали все стороны конфликта на Украине двигаться к прекращению огня.