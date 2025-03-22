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Ученые выявили связь между ростом смертности и приближением Судного дня

BAS: рост смертности связан с положением стрелок часов Судного дня
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Carolyn Kaster/AP

Американские ученые выявили связь между положением стрелок часов Судного дня и уровнем смертности от определенных заболеваний и психических расстройств. Об этом пишет Bulletin of the Atomic Scientists (BAS).

Часы Судного дня были созданы в 1947 году журналом Bulletin of the Atomic Scientists и изначально указывали на угрозу ядерного уничтожения. Однако последние десятилетия их значение расширилось и стало включать в себя риски, связанные с изменением климата, киберугрозами, политической нестабильностью и другими факторами. Несмотря на известность и спорный характер этого символа, до сих пор связь между положением стрелок часов и здоровьем человека оставалась неисследованной.

Ученые выяснили, что чем ближе стрелки часов к полуночи, которая символизирует ядерную катастрофу, тем выше смертность от болезни Альцгеймера, самоубийств, несчастных случаев, алкоголя и наркотиков. Интересно, что исследователи выявили снижение уровня смертности от злокачественных новообразований, ВИЧ и диабета. Это говорит о сложных механизмах воздействия социальных и политических факторов на здоровье общества.

Авторы отмечают, что исследование представляет собой лишь первый шаг на пути к раскрытию сложных взаимодействий между глобальными угрозами и состоянием здоровья населения.

28 января ученые переместили стрелку часов Судного дня на секунду ближе к полуночи — до 89 секунд. Председатель совета науки и безопасности журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Дэниэл Холтс подчеркнул, что это самое близкое время к полуночи, к которому приближался мир. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что перевод стрелок часов Судного дня ближе к «ядерной полуночи» отражает атмосферу напряженности в мире, и поводы для таких опасений имеются.

По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, наступление «ядерной полуночи» зависит от зрелости и здравомыслия лидеров сверхдержав. Он отметил, что еще недавно «градус апокалипсиса был неимоверно преступно взвинчен» президентом США Джо Байденом. Парламентарий выразил надежду, что действующий американский лидер Дональд Трамп не допустит, чтобы стрелки часов сомкнулись на «ядерной полуночи».

Ранее в Кремле оценили перевод часов Судного дня.

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