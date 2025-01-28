Стрелку часов Судного дня переместили ближе к полуночи

Ученые переместили стрелку часов Судного дня на секунду ближе к полуночи — до 89 секунд. Информация об этом появилась на сайте журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», где транслируется мероприятие.

«Это самое близкое время к полуночи, к которому приближался мир», — заявил председатель совета науки и безопасности «Бюллетеня» Дэниэл Холтс.

Время на часах символизирует напряженность обстановки в мире, а полночь означает переход к ядерной эскалации. Впервые часы Судного дня появились на обложке журнала в 1947 году.

24 января британская газета The Daily Mail со ссылкой на американскую компанию SAFE сообщила, что в штате Вирджиния в США построят бункер класса «люкс» на случай ядерной войны. Его оборудуют ресторанами и бассейнами, залом для боулинга и стеной для скалолазания. Кроме того, в бункере, согласно проекту, можно будет проверить состояние здоровья с помощью искусственного интеллекта.

Ранее Шойгу допустил обострение соперничества между ядерными державами.