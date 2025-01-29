В Кремле оценили перевод часов Судного дня

Перевод стрелок часов Судного дня ближе к «ядерной полуночи» отражает атмосферу напряженности в мире, и поводы для таких опасений имеются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции.

Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли ситуация с этими символическими часами быть частью нагнетания обстановки со стороны Запада, подчеркнул, что это видение учеными атмосферы напряженности, которая есть в мире.

«Это же не Запад делает перевод стрелок, это делают некие ученые, некие организации ученых», — указал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что атмосфера в мире, действительно, чрезвычайно напряженная. Также Песков обратил внимание на количество горячих конфликтов, которое «зашкаливает».

Накануне ученые переместили стрелку часов Судного дня на секунду ближе к полуночи — до 89 секунд. Председатель совета науки и безопасности журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Дэниэл Холтс подчеркнул, что это самое близкое время к полуночи, к которому приближался мир.

Ранее Шойгу допустил обострение соперничества между ядерными державами.