В Госдуме оценили вероятность наступления «ядерной полуночи»

Наступление «ядерной полуночи» зависит от зрелости и здравомыслия лидеров сверхдержав. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя перевод стрелок часов Судного дня ближе к «ядерной полуночи».

«Наступление «ядерной полуночи» во многом зависит, прежде всего, от зрелости и здравомыслия каждого из руководителей отдельно взятой сверхдержавы. Ведь еще недавно был неимоверно преступно взвинчен градус апокалипсиса ушедшим президентом США Джо Байденом», — указал Шеремет.

Он выразил надежду, что действующий президент Дональд Трамп сможет разобраться с наследием, которое ему оставил «безумный предшественник», и не допустит, чтобы стрелки часов сомкнулись на «ядерной полуночи».

Накануне ученые переместили стрелку часов Судного дня на секунду ближе к полуночи — до 89 секунд. Председатель совета науки и безопасности журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Дэниэл Холтс подчеркнул, что это самое близкое время к полуночи, к которому приближался мир.

Комментируя это событие, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оно отражает атмосферу напряженности в мире, и поводы для таких опасений имеются.

Ранее в США призвали Трампа вывести Путина из равновесия одним действием.