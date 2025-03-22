Тысячи агентов непрофильных ведомств США направили на борьбу с мигрантами

Тысячи сотрудников непрофильных федеральных ведомств США направлены на борьбу с нелегальной миграцией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывших и действующих федеральных служащих.

«С момента инаугурации Трампа около 80% из примерно 2,5 тысячи агентов ведомства получили приказ взять на себя хотя бы некоторые задачи иммиграционного контроля», — говорится в сообщении.

По мнению критиков, данная практика снижает уровень безопасности в США, так как на другие вызовы тратится меньше ресурсов.

До этого президент США Дональд Трамп призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя приложение CBP Home.

В начале марта служба таможенного и пограничного контроля США представила приложение CBP Home для смартфонов, с помощью него нелегальные мигранты на территории Америки смогут добровольно покинуть США. До этого сообщалось, что в США планируют внедрить правила, которые позволят высылать с территории страны нелегальных мигрантов на основании угрозы распространения ими инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах планируют восстановить практику заключения под стражу мигрантов с детьми.