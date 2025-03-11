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США запустили приложение для «самостоятельной депортации» мигрантов

Таможня США запустила приложение для самостоятельной депортации нелегалов
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Liberto Urena/Reuters

Служба таможенного и пограничного контроля США представила приложение CBP Home для смартфонов, с помощью него нелегальные мигранты на территории Америки смогут добровольно покинуть США. Об этом говорится на сайте CBP.

«Сегодня Таможенная и пограничная служба США анонсирует общедоступное мобильное приложение CBP Home. Приложение имеет новую функцию — Намерение покинуть страну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта функция поможет нелегальному мигранту определить «добровольный процесс уведомления» правительства США о своем намерении покинуть Соединенные Штаты.

До этого сообщалось, что в США планируют внедрить правила, которые позволят высылать с территории страны нелегальных мигрантов на основании угрозы распространения ими инфекционных заболеваний.

Кроме того, в Соединенных Штатах планируют восстановить практику заключения под стражу мигрантов с детьми.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует расширить список стран, откуда будет запрещен въезд в США.

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