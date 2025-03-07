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В США разрешили содержать под стражей мигрантов с детьми

CBS News: команда Трампа разрешила содержать под стражей мигрантов с детьми
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Aris Martinez/Reuters

В Соединенных Штатах планируют восстановить практику заключения под стражу мигрантов с детьми. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских таможенников.

В отчете ведомства говорится, что накануне в специальный центр для содержания иностранцев доставили первую семью с тремя детьми. Отмечалось, что в отношении них действуют приказы о депортации.

Кроме того, как сообщила представитель министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин, в ближайшее время администрация президента Дональда Трампа намерена переоборудовать еще два центра содержания мигрантов под содержание семей.

Тем самым Трамп отменяет политику экс-президента Джо Байдена, при правлении которого в центры помещали только совершеннолетних иностранцев.

До этого сообщалось, что в США планируют внедрить правила, которые позволят высылать с территории страны нелегальных мигрантов на основании угрозы распространения ими инфекционных заболеваний.

Ранее стало известно, что Трамп планирует расширить список стран, откуда будет запрещен въезд в США.

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