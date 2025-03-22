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На Филиппинах нашли пропавшего российского туриста

На Филиппинах нашли россиянина, который пропал в районе вулкана Талинис
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John Michael Magdasoc/AP

Пропавшего на Филиппинах россиянина Антона Чернова нашли живым. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Филиппинах.

Муниципальные власти города Валенсия провинции Негрос Ориентал сообщили, что мужчину искали два дня и 22 марта его нашли в районе города Амлан. Жизни россиянина ничего не угрожает.

«Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и запросило официальный отчет о произошедшем», — добавили в диппредставительстве.

Агентство Philippines News Agency сообщало, что 38-летний Чернов вместе с тремя гражданами Германии и двумя выходцами из Великобритании и Канады пропали в районе вулкана Талинис 19 марта. По предварительным данным, группа иностранцев отправилась в поход на один день и не имела запасов для ночевки или длительного пребывания.

До этого в Турции нашли путешественницу из РФ по имени Лаура, которая пропала в Стамбуле. Россиянку обнаружили спустя десять дней после того, как она перестала выходить на связь. Сама туристка не смогла рассказать о том, где она находилась все это время.

Ранее в результате схода лавины на горе Арагац в Армении пропал человек.

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