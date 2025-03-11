В результате схода лавины на горе Арагац в Армении пропал человек

На горе Арагац лавина накрыла группу из девяти человек, один пропал без вести

Спасательная служба министерства внутренних дел Армении сообщила о сходе снежной лавины на горе Арагац, под которой оказалась группа из девяти человек. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сигнал о происшествии поступил в 15:26 мск 11 марта. Лавина сошла с северного склона горы. Восемь человек сумели самостоятельно выбраться из-под снега, один человек числится пропавшим без вести.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные бригады и специализированная группа.

24 февраля трое туристов попали под лавину на курорте «Роза Хутор» в Сочи: они катались за пределами оборудованных трасс. Двое смогли связаться с МЧС, третьего на глазах товарищей «снесло снегом». Двух сноубордистов удалось спасти на следующий день. Они не получили травм при сходе лавины. Спасатели перевезли их в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Ранее лыжник попал в лавину на Монблане, пролетел в ней 300 метров и остался жив.