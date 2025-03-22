Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В двух районах Краснодарского края превышена концентрация бензола из-за пожара на нефтебазе

В двух районах Кубани превышена ПДК бензола из-за пожара на нефтебазе
close
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Содержание бензола в четырех точках в райцентрах Кавказская и Кропоткин Краснодарского края превышено после пожара на нефтебазе. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«Выявлены превышения предельно допустимых концентраций по показателям: «бензол»; в одной точке — по показателям: «бензол» и «диметилбензол»; в городе Кропоткине в одной точке — по показателю «бензол», — говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1250 квадратных метров. При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами