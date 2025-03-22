В двух районах Краснодарского края превышена концентрация бензола из-за пожара на нефтебазе

В двух районах Кубани превышена ПДК бензола из-за пожара на нефтебазе

Содержание бензола в четырех точках в райцентрах Кавказская и Кропоткин Краснодарского края превышено после пожара на нефтебазе. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«Выявлены превышения предельно допустимых концентраций по показателям: «бензол»; в одной точке — по показателям: «бензол» и «диметилбензол»; в городе Кропоткине в одной точке — по показателю «бензол», — говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1250 квадратных метров. При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе.