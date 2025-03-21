Один из загоревшихся резервуаров на нефтебазе в Краснодарском крае потушили

В Кавказском районе потушили один из загоревшихся на нефтебазе резервуаров

Специалисты полностью потушили один из резервуаров, загоревшихся на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«По состоянию на 20:00 мск, площадь пожара составляет 1250 кв. м», — сказано в сообщении.

В оперштабе также заявили, что в настоящее время специалисты тушат соседний резервуар, а также охлаждают остальные три для недопущения распространения огня.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. Изначально площадь возгорания составляла 20 кв. м.

При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе.