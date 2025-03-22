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Иркутянин спас двух детей из горящей квартиры

В Иркутске сосед вынес двух детей из горящей квартиры
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МЧС России

В Иркутске мужчина вынес маленьких детей из горящей квартиры, рискуя жизнью, он спас их и потерял сознание. Об этом сообщает областное управление МЧС России.

Пожар произошел в доме на бульваре Рябикова. В квартире, охваченной огнем, оказались дети в возрасте полутора и трех лет. 54-летний сосед увидел на лестничной клетке мать несовершеннолетних и бросился в задымленное помещение, чтобы найти детей.

«Планировка такая же, как в моей квартире. Я знал расположение комнат. В зале бушевало пламя, оттуда шел жар. Я выбежал, чтобы сделать несколько вдохов, и вернулся уже в детскую. Пытался среди мебели отыскать малышей, но безуспешно. Снова в подъезде отдышался, собираясь с силами. В кухню пробирался уже на коленях — стоять на ногах не мог, передвигался на ощупь и услышал хрипы. Дети лежали на полу между кухней и коридором. Я вытащил сначала одного ребенка, потом второго и потерял сознание», — рассказал мужчина.

Детей и мужчину вынесли из подъезда очевидцы и передали врачам скорой помощи. Возгорание ликвидировали 20 сотрудников и 6 единиц техники МЧС России. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее два мальчика подожгли мусор у себя дома и отправили двухлетнего брата в больницу.

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