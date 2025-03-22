Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Ростовской области раскрыли подробности ночной атаки ВСУ на регион

Врио губернатора Слюсарь: ночью 22 марта ВСУ атаковали Ростов и Сальск
close
Shutterstock

В ночь на субботу, 22 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглись Ростов и Сальск, а также Миллеровский, Чертковской и Шолоховский районы.

«В Ростове в многоэтажке по улице Горсоветской, 49/1 повреждения получили фасад и 6 квартир — выбиты стекла и рамы на нескольких этажах», — заявил Слюсарь.

Губернатор добавил, что в результате атаки на дом пострадали два человека. Эвакуация людей не проводилась.

В Сальске из-за падения дрона в магазине разбилось остекление. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Позже посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник обнародовал видео с последствиями атаки беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Ростове-на-Дону.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами