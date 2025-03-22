Власти Ростовской области раскрыли подробности ночной атаки ВСУ на регион

В ночь на субботу, 22 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглись Ростов и Сальск, а также Миллеровский, Чертковской и Шолоховский районы.

«В Ростове в многоэтажке по улице Горсоветской, 49/1 повреждения получили фасад и 6 квартир — выбиты стекла и рамы на нескольких этажах», — заявил Слюсарь.

Губернатор добавил, что в результате атаки на дом пострадали два человека. Эвакуация людей не проводилась.

В Сальске из-за падения дрона в магазине разбилось остекление. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Позже посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник обнародовал видео с последствиями атаки беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Ростове-на-Дону.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.