Появилось видео последствий атаки ВСУ на многоэтажный дом в Ростове-на-Дону

Мирошник обнародовал видео с последствиями атаки БПЛА на дом в Ростове-на-Дону

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале обнародовал видео с последствиями атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажный дом в Ростове-на-Дону.

На кадрах можно заметить, как в высотном здании ударом дрона выбило окна. Кирпичная облицовка здания вокруг места прилета покрылась черным пеплом. Место вокруг многоэтажки оцеплено сотрудниками экстренных служб города. Об эвакуации жильцов не сообщалось.

В ночь на 22 марта врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17-го этажа.

Позже стало известно, что беспилотник протаранил квартиру на 17-м этаже в ЖК «Свобода». Пострадали женщина и мужчина, у него повреждены конечности. Обоих посекло осколками от окон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.