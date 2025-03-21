В СК РФ перечислили организаторов атак БПЛА на регионы

Одним из организаторов атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Курскую область и другие российские регионы является начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по итогам оперативного совещания с участием председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Из заявления следует, что заседание прошло в Курске. В том числе на нем присутствовали первый заместитель главы СК РФ Эдуард Кабурнеев и временно исполняющий должность заместителя председателя ведомства — руководителя Главного военного следственного управления Константин Корпусов.

«По данным следствия, в числе организаторов атак с применением БПЛА на Курскую область и другие регионы РФ <...> Кирилл Буданов, командующий Воздушными вооруженными силами [Украины] Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами [Украины] Алексей Неижпапа», — отмечается в публикации.

В тексте подчеркивается, что эти украинские чиновники были объявлены в розыск.

Также в пресс-службе рассказали, что в настоящее время сотрудники СК РФ дают правовую оценку действиям лиц, применявших ракетные комплексы западного производства для ударов по гражданским объектам в российских регионах. При этом расследование одного из соответствующих уголовных дел уже завершено — его фигурантом стал командир 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислав Карпуш.

Ранее украинский БПЛА атаковал здание школы в Курской области.