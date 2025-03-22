В Турции задержали более 340 участников акций протеста

Турецкая полиция задержала 343 человека во время протестных акций в пятницу. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«343 подозреваемых были задержаны в ходе акций протеста, которые прошли вчера вечером в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне», — написал он.

19 марта был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Его обвинили в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. На этом фоне курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры были заблокированы, а на улицах начались массовые акции протеста.

Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МВД Турции рассказали, сколько участников протестов задержаны.