Ученые предупредили о сильной магнитной буре в воскресенье

Сильная магнитная буря возможна на Земле в воскресенье, 23 марта. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, 21 марта Солнце выбросило большое облако плазмы после вспышки уровня M1.2. Измерения данного выброса показывают самые большие значения в 2025 году.

«Возобновление сильных магнитных бурь ожидается уже на стыке сегодняшних и завтрашних суток», — говорится в сообщении.

Предполагается, что уровень магнитной бури достигнет класса G3. Последний раз бури сравнимого уровня наблюдались в начале января.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на Земле началась магнитная буря слабой интенсивности (G1 — G2). По словам синоптика, за последние несколько дней сильных вспышек на Солнце не наблюдалось, всего их было две, их уровень находился на нижней границе среднего класса М

До этого магнитная буря обрушилась на Землю 13 марта. Исследователи отмечали, что наблюдают ухудшение геомагнитной обстановки, вызванное увеличением скорости солнечного ветра в окрестностях планеты.

Ранее кардиолог Глезер назвала причины плохого самочувствия во время магнитных бурь.