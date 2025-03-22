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На Земле началась магнитная буря

Синоптик Леус: на Земле началась магнитная буря класса G1 — G2
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Shutterstock

На Земле в пятницу, 21 марта, началась магнитная буря слабой интенсивности (G1 — G2). Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Около 18:00 по московскому времени геомагнитное поле стало слабо возмущенным, а с 21 часа наблюдаются магнитные бури с интенсивностью от слабой до средней, класса G1-G2», — говорится в сообщении.

По словам синоптика, за последние несколько дней сильных вспышек на Солнце не наблюдалось, всего их было две, их уровень находился на нижней границе среднего класса М, поэтому, скорее всего, причиной магнитной бури стало попадание планеты в очередной поток быстрого и плотного солнечного ветра.

Леус отметил, что окончание магнитной бури ожидается сегодня, ближе к полудню. Синоптик подчеркнул, что до конца дня геомагнитное поле будет преимущественно в слабо возмущенном состоянии.

В прошлый раз магнитная буря обрушилась на Землю 13 марта. Исследователи отмечали, что наблюдают ухудшение геомагнитной обстановки, вызванное увеличением скорости солнечного ветра в окрестностях планеты.

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