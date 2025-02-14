Врач назвала причины плохого самочувствия во время магнитных бурь

Врач Глезер: во время магнитных бурь повышается нагрузка на сосуды

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, чувствуют себя хуже во время магнитных бурь из-за измененных сосудов, которые могут как сужаться, так и расширяться. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер.

«Кроме того, есть свертываемость или вязкость крови, которая тоже может меняться и вызывать неблагоприятные эффекты. Поэтому нужно быть осторожными и не превышать физические нагрузки», — сказала специалист.

Она подчеркнула важность приема лекарств, назначенных врачом, поскольку многие из них направлены как раз на нормализацию состояния сосудов.

Также врач посоветовала не настраивать себя на магнитные бури, напряженно ожидая их, поскольку на самочувствие влияет и эмоциональное состояние.

До этого аналитики медиахолдинга Rambler&Co выяснили, что 72% россиян чувствуют себя хуже во время магнитных бурь. Чаще всего они испытывают головную боль (36%), слабость (14%), скачки артериального давления (14%), бессонницу (11%), ухудшение настроения (9%) и тахикардию (4%). У 12% респондентов проявляются все перечисленные симптомы.

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