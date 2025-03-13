На Землю снова обрушилась магнитная буря

В четверг, 13 марта, на Земле будет наблюдаться слабая магнитная буря уровня G1. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшим вечером на Земле началось очередное ухудшение геомагнитной обстановки, вызванное увеличением скорости солнечного ветра в окрестностях планеты», — написал эксперт.

По словам синоптика, накануне после 21:00 возмущения магнитосферы Земли достигли уровня слабой магнитной бури класса G1. Леус также отметил, что до конца суток геомагнитное поле сохранится в слабо возмущенном состоянии, также будут фиксироваться непродолжительные периоды слабых магнитных бурь.

Специалист отметил, что в ночь на пятницу, 14 марта, произойдет стабилизация геомагнитной обстановки. Как ожидается, в это время Земля должна выйти из потока солнечного ветра.

Среди прочего Леус со ссылкой на специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН рассказал, что в целом характер солнечной активности в последние два месяца все больше напоминает минимум, а не максимум солнечного цикла. По мнению экспертов, наблюдается почти полное отсутствие крупных вспышек и доминирование корональных дыр.

В феврале российские ученые назвали ошибочным популярное мнение, согласно которому шапочка из фольги способна защитить человека от негативного воздействия магнитных бурь. Как сказал профессор РАН Сергей Богачев, любые предметы из металла способны экранировать электромагнитные волны, но не магнитные поля. В том числе это касается фольгированных головных уборов.

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