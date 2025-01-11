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Россиянин вызвал полицейских, чтобы остаться наедине с девушкой, и напал на них

На Ямале мужчина сам вызвал и избил полицейских, помешавших его свиданию
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель ЯНАО избил полицейских, которых сам вызвал, чтобы остаться наедине с девушкой. Об этом сообщает Ura.ru.

Все произошло 2 января в Тазовском, как рассказали агентству источники в правоохранительных органах, местный житель позвонил в полицию и сообщил о посторонних в его квартире. Затем он спрятался в шкафу, поэтому прибывшие полицейские нашли по указанному адресу только двоих мужчин и женщину. Стражи порядка решили доставить их в отдел внутренних дел, но владелец жилплощади выпрыгнул из шкафа с тяжелым предметом в руках и принялся избивать им сотрудников МВД, в итоге один из них получил удар в область головы, а второй успел защититься стулом.

Нападавшего обезвредили. Впоследствии выяснилось, что мужчина хотел остаться со своей гостьей наедине, но двое его собутыльников не хотели отрываться от застолья. Когда правоохранители попытались задержать объект его симпатии, горожанин попытался этому помешать, вооружившись первым рыболовным инструментом, попавшим ему под руку. Против нападавшего возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее петербурженка пнула полицейского, который задержал ее мужа, и поплатилась.

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