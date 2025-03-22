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В Госдуме предложили отменить критерии для пособий многодетным

Чернышев предложил отменить критерии нуждаемости для пособий многодетным
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Depositphotos

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением отменить на федеральном уровне критерии нуждаемости для получения пособий многодетными семьями. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме отмечается, что данное решение станет важным шагом к усилению мер соцподдержки и укреплению института семьи в России.

Подчеркивается, что практика применения критериев нуждаемости приводит к тому, что множество многодетных семей не могут получить поддержку по формальным причинам.

До этого заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России планируют строить города с инфраструктурой для семей, в том числе многодетных.

По ее словам, при проектировании пространств и социальных объектов в населенных пунктах важно учитывать их мнение. Депутат добавила, что приоритетным вопросом семейной политики в стране в 2025 году также будут критерии нуждаемости многодетных.

Ранее был назван максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году.

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