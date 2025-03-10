Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили о планах по строительству городов с инфраструктурой для многодетных

Депутат Кузнецова: в России будут строить города с инфраструктурой для семей
close
Пресс-служба «Единой России»

В России планируют строить города с инфраструктурой для семей, в том числе многодетных. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, при проектировании пространств и социальных объектов в населенных пунктах важно учитывать их мнение. Депутат добавила, что приоритетным вопросом семейной политики в стране в 2025 году также будут критерии нуждаемости многодетных.

«Ежедневно граждане сообщают, что небольшое увеличение дохода становится причиной отказа в едином пособии на детей. Однако основные средства в нацпроекте «Семья» заложены как раз на это пособие и материнский капитал. Мы ни в коем случае не должны лишать такой поддержки, поэтому вывели из объема доходов семьи социальный контракт и многие другие статьи. Хотя вопрос еще нельзя назвать решенным», — сказала Кузнецова.

Депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин до этого заявил «Газете.Ru», что многодетные семьи в 2025 году смогут купить квартиру стоимостью от 7 млн до 15 млн рублей, благодаря различным госпрограммам. По его словам, в Москве и Подмосковье на сумму в 7,1 млн рублей можно приобрести однокомнатную квартиру в новостройке в отдаленных районах Москвы (например, Некрасовка, Бутово) или в ближнем Подмосковье (Химки, Балашиха).

Ранее в Госдуме назвали категории россиян с правом на досрочную пенсию в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами