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Назван максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году

Экономист Балынин: можно получить до 1,3 млн рублей по беременности в 2026 году
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Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Максимальный размер пособия по беременности и родам составит 955,8 тыс.–1,3 млн рублей, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2024 году предельный размер базы для обложения страховыми взносами составил 2 225 000 рублей, а в 2025 году — 2 759 000 рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит: при одноплодной беременности — 955 836 рублей, при одноплодной беременности с осложнениями — 1 065 074,40 рубля, ⁠при многоплодной беременности — 1 324 515,60 рубля», — сказал экономист.

Пособие по беременности и родам — это страховая выплата в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Ее размер зависит от среднего заработка за два предыдущих календарных года. Максимальный размер пособия по беременности и родам определяется на основе предельной базы для начисления страховых взносов, установленной в двух календарных годах, предшествующих году наступления страхового случая.

На размер пособия по беременности и родам влияет тип беременности (одноплодная, одноплодная с осложнениями, многоплодная). При одноплодной беременности оплачивается 140 дней, при одноплодной с осложнениями — 156 дней, при многоплодной — 194 дня.

Ранее в Совфеде предложили экономичные хобби для многодетных семей.

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