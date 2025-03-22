У берегов Курил зафиксировано землетрясение

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала РИА Новости, что у берегов северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9.

По ее словам, сейсмособытие произошло в ночь на 22 марта.

«Его эпицентр находился в Тихом океане в 62 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Матуа, очаг – на глубине 92 километров», — поделилась Семенова.

До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Толчки были зафиксированы в 1:36 в 102 км к юго-востоку от города Пематангсиантар на острове Суматра. В населенном пункте живут более 209 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 158 км. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

17 марта у побережья южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.

Ранее землетрясение застало президента Молдавии в прямом эфире.