Землетрясение застало президента Молдавии в прямом эфире

Момент землетрясения в Кишиневе попал в эфир с президентом Молдавии Майей Санду, которая давала интервью телеканалу Moldova 1.

На кадрах видно, как сильно начало трясти телестудию, в которой находились Санду и ведущая эфира. Журналистка в этот момент выразила надежду на то, что это «хорошее предзнаменование».

В понедельник сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в сейсмоактивной зоне Вранча в Румынии, толчки также ощущались в Бухаресте и на Украине.

Накануне циклон «Борис» обрушился на центральную Европу, в том числе Молдавию, вызвав масштабное наводнение в ряде регионов. Десятки молдавских сел остались без электричества, Кишинев чуть не ушел под воду. Власти организовали поставки гуманитарной помощи, включающей продукты питания и временное жилье для оставшихся без крова людей.

Ранее Захарова назвала Санду внедренным Западом «человеком-терминатором».