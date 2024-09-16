Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Землетрясение застало президента Молдавии в прямом эфире

Землетрясение в Молдавии попало в прямой эфир с президентом Санду

Момент землетрясения в Кишиневе попал в эфир с президентом Молдавии Майей Санду, которая давала интервью телеканалу Moldova 1.

На кадрах видно, как сильно начало трясти телестудию, в которой находились Санду и ведущая эфира. Журналистка в этот момент выразила надежду на то, что это «хорошее предзнаменование».

В понедельник сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в сейсмоактивной зоне Вранча в Румынии, толчки также ощущались в Бухаресте и на Украине.

Накануне циклон «Борис» обрушился на центральную Европу, в том числе Молдавию, вызвав масштабное наводнение в ряде регионов. Десятки молдавских сел остались без электричества, Кишинев чуть не ушел под воду. Власти организовали поставки гуманитарной помощи, включающей продукты питания и временное жилье для оставшихся без крова людей.

Ранее Захарова назвала Санду внедренным Западом «человеком-терминатором».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами