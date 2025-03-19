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Мальчика, лицо которого разорвали хаски в Сочи, прооперировали

Врачи прооперировали мальчика, которого в Сочи покусали хаски
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Depositphotos

Мальчика, который пострадал от нападения хаски в Сочи, прооперировали. Об этом в беседе с ТАСС рассказал его отец.

По словам мужчины, операция длилась около 14 часов.

«Операция длилась долго потому, что у сына были сильно повреждены нервные окончания», – сообщается в публикации.

На данный момент мальчик находится в реанимации, ему предстоит восстановление после вмешательства.

Мальчик попал в больницу после того, как в конце февраля на него напали собаки породы хаски. Ребенок шел по улице, когда животные напали на него и разорвали лицо.

Пострадавший попал в больницу, где ему оказали первую помощь, и позже перевезли в Москву. Как рассказал отец, в состоянии его сына заметна положительная динамика.

По данным Telegram-каналов, хозяин не кормил животных около десяти дней. 48-летний мужчина не жил на участке постоянно и только время от времени приезжал покормить собак, из-за непогоды владелец не мог приехать, и животные голодали.

В результате питомцы сделали подкоп под забором и напали на мальчика.

Ранее в Забайкалье на мать с годовалым ребенком набросилась собака.

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