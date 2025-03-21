Украина экстрадировала в Германию насильника, воевавшего за ВСУ

Бывшего немецкого военнослужащего, задержанного на Украине по подозрению в изнасилованиях, экстрадировали в Германию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру Бамберга.

30-летнего мужчину экстрадировали в Германию 17 марта, на следующий день он предстал перед следственным судьей в окружном суде Бамберга. Фигурант содержится в следственном изоляторе.

В феврале журнал Der Spiegel писал, что мужчину арестовали в Сумской области. По версии следствия, он совершал преступления как в своей стране, так и на Украине, записывая видео и размещая их в интернете. Также у него были найдены материалы, связанные с насилием над детьми.

Проверка в отношении фигуранта в бундесвере началась в октябре 2021 года. В марте 2022 года ему запретили выполнять служебные обязанности и носить военную форму, а в марте 2023 года он был уволен. После этого он сбежал на Украину, где участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

До этого в Харьковской области объявили в розыск французского наемника Максима Баррата, который воевал на стороне ВСУ. Иностранца подозревают в изнасиловании. Ему грозит пожизненный срок.

Ранее подполье сообщило об изнасилованиях выпускниц медвузов бойцами ВСУ.